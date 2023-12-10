فريق المتابعين الدوليين: رصدنا إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات

كتب محمد السيد الشاذلى

رصد فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان واحتشاد المواطنين على صناديق الاقتراع، مشيرين إلى مشاركة النساء والإجراءات التأمين الكبير على اللجان .

وأشار فريق المتابعين إلى الإجراءات التيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات واستقبال مقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين، وتوافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم، وتوافر المعلومات والارشادات وتوافر الأدوات ومتابعة تنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل لرؤساء اللجان وتوافر إدلاء الوافدين بأصواتهم.

ويتابع الانتخابات 14 منظمة دوليا من خلال 220 متابعًا دوليا، بالإضافة إلى 62 منظمة محلية من خلال 22340 متابعًا محليًا.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.