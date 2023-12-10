فريق المتابعين الدوليين: العملية الانتخابية تسير على ما يرام حتى الآن

كتب محمد السيد الشاذلى

أكد علاء شلبي، منسق فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن العملية الانتخابية وحتى الساعة الواحدة ظهر اليوم تسير على ما يرام في سياق العينة التي زارها الفريق في 6 محافظات مصرية حتى الآن.

وأوضح شلبي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفرق الإقليمية المنبثقة عن الفريق الدولي زارت مجمعات انتخابية 35 من مقار الاقتراع في 14 مركزا في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والمنيا، تضم نحو 130 لجنة فرعية.

وأشار منسق الفريق إلى أن الفرق لم تسجل ملاحظات جوهرية على سير العملية الانتخابية، عدا بعص مظاهر الدعاية الانتخابية في المحيط الخارجي المباشر لمقار الاقتراع في 6 من مقار الاقتراع.

وتوقع منسق الفريق أن تحركات الفرق الإقليمية ستنتقل إلى قرابة 11 مركزا آخرين بالمحافظات السبعة المذكورة.

وتشارك المنظمة في متابعة الانتخابات اارئاسية بفريق دولي يضم 38 عضوا من الخبراء في مجال الانتخابات وقادة كبرى منظمات حقوق الإنسان من 16 دولة عربية وأوروبية.

انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.