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فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:21 م
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع.. صور فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية
كتبت - مرام محمد

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شهدت مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، تواجد فرق طبية مكلفة من وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات صحية للناخبين، تشمل (كشف على الأمراض المزمنة "السكري، والضغط"، وكشف على الأورام السرطانية "الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم"، إلى جانب تقديم توعية إرشادية للسيدات حول مرض سرطان الثدي، لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية للناخبين طوال فترة الانتخابات الرئاسية.
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع (1)
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع

فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع (2)
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع

فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع (3)
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع

فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع (4)
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع

فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع (5)
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع

فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع (6)
فرق طبية للكشف عن الأمراض المزمنة داخل اللجان الانتخابية بالتجمع
 
 






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