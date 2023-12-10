فرق شبابية ونسائية من الأحزاب والمتطوعين يشاركون فى تنظيم الناخبين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" عملية التوافد على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، حيث يشارك الشباب والفتيات من المتطوعين والأحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والتحالف الوطنى وغيرها فى عمليات التنظيم أمام وداخل لجان الانتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر حتى أيام 11 و12 ديسمبر الجارى.

ويقوم الشباب المتطوعين بالعمل على قدم وساق فى عمليات التنظيم للدخول والخروج لكافة المواطنين والناخبين الذين يتوافدون بصورة مميزة منذ الصباح الباكر على كافة اللجان المنتشرة حول محافظة الأقصر.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.