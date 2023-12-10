اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

فرق شبابية ونسائية من الأحزاب والمتطوعين يشاركون فى تنظيم الناخبين بالأقصر

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:00 م
فرق شبابية ونسائية من الأحزاب والمتطوعين يشاركون فى تنظيم الناخبين بالأقصر فرق شبابية ونسائية من الأحزاب والمتطوعين ينظيمون الناخبين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "تليفزيون اليوم السابع" عملية التوافد على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، حيث يشارك الشباب والفتيات من المتطوعين والأحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والتحالف الوطنى وغيرها فى عمليات التنظيم أمام وداخل لجان الانتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر حتى أيام 11 و12 ديسمبر الجارى.

ويقوم الشباب المتطوعين بالعمل على قدم وساق فى عمليات التنظيم للدخول والخروج لكافة المواطنين والناخبين الذين يتوافدون بصورة مميزة منذ الصباح الباكر على كافة اللجان المنتشرة حول محافظة الأقصر.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.







الاقصر

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة