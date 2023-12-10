اليوم السابع
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فرقة مزمار وأغانى وطنية أمام لجان التجمع وسط مشاركة كبيرة من الناخبين.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:27 م
فرقة مزمار وأغانى وطنية أمام لجان التجمع وسط مشاركة كبيرة من الناخبين.. صور فرقة مزمار وأغانى وطنية بلجان التجمع وسط مشاركة كبيرة من الناخبين
كتب سيد الخلفاوى

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شهد محيط لجان التجمع بالقاهرة الجديدة حضور كبير من الناخبين، كما عزفت فرقة مزمار ألحانها أمام مدرسة فاطمة عنان والتى تفاعل معها عدد من الناخبين بالرقص، كما تواجد عدد من الشباب خارج المدرسة، لتنظيم عملية الدخول، كما اكتسى مدخل المدرسة بالاعلام المصرية. 
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، التى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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