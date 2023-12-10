غلق اللجان الانتخابية بالجمالية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

أغلقت اللجان الفرعية في دائرة الجمالية أبوابها معلنة انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران، فيما قام المستشارون بغلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول.

وانتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية والذي شهد مشاركة بكثافة عالية من المواطنين والناخبين، حرصا منهم على استغلال حقهم الدستوري في ممارسة حقوقهم السياسية واختيار من ينوب عنهم ويمثلهم كرئيس لجمهورية مصر العربية خلال الستة أعوام المقبلة.



غلق اللجان في اليوم الاول للانتخابات



غلق اللجان