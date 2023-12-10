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غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة تتابع تطورات الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:25 م
غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة تتابع تطورات الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة الانتخابات الرئاسة
كتب أحمد إسماعيل

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تتابع غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني تطورات العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، لتذليل أي عقبات أمام المشرفين على العملية الانتخابية.
 
جدير بالذكر أن  المستشارين أعضاء غرفة العمليات قاموا اليوم بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصحبة المستشار رئيس الهيئة أمام لجنة التنمية الزراعية بالدقى لجنة رقم 12، التى ترأسها المستشارة شرين حمد وكيل قضايا الدولة، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.






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