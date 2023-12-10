عجوز بلجنة بمدينة حدائق أكتوبر: لازم كل الشباب تنزل وتشارك

كتب السيد زيادة

شهدت لجان الاقتراع بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين قبل إغلاق اللجان بساعات، وذلك حرصا منهم على ممارسة حقوقهم الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت عجوز تدعى فاطمة على عبد الحميد وتبلغ من العمر 62 عاما "لازم أشارك واقف جنب مصر والبلد علشان نحافظ عليها ولازم كل الناس والشباب تنزل وتشارك فى الانتخابات".