طوابير من الناخبين أمام لجنة المغتربين بميناء السخنة للإدلاء بأصواتهم.. صور

وحرص المغتربين في جميع لجان السويس الـ 6 والمخصصة للمغتربين إقبال كبير منذ فتح باب اللجان في التاسعة صباحًا، وأعرب العمال عن سعادتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتسهيل الإجراءات الخاصة في اللجان الانتخابية سواء من العملية التنظيمية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الانتهاء من عملية الانتخابات الرئاسية.

من ناحية أخرى، تشهد لجنة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين، بحي الأربعين بمحافظة السويس، إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وسط احتفالات كبيرة أمام اللجنة، رافعين أعلام مصر، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بالسويس فقرة بالتحطيب أمام اللجنة.

وشهدت لجان المغتربين اليوم إقبالاً كبيرًا للغاية، نظرًا لوجود عدد كبير من المصانع بالمحافظة.

وأدلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة بمدرسة صفية زغلول، بمدينة العبور بحي الأربعين، رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال محافظ السويس، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، علي هامش التصويت في الانتخابات الرئاسية، إن الحضور الجماهيري الكبير والطوابير أمام اللجان ترد على أي انتقادات، مشيرًا إلي أن المحافظة استعدت للانتخابات منذ شهر ونصف، مؤكدًا أن لجان المغتربين تشهد حضور غير مسبق بسبب تواجد الآلاف من المغتربين بالسويس لما بها من خمس موانئ و مشاريع عملاقة ومنطقتين اقتصاديتين ومؤكدًا على أن هناك حالة إقبال كامل من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية وانطلاق وللتعبير للعالم باجمعه عن مدى الوعي والمشاركة للمصريين و العُرس الديموقراطي المتواجد حاليًا وهذا يدعونا جميعا للفخر، مؤكدًا على أن الحضور الجماهيري الكبير والطوابير أمام اللجان ترد على أي انتقادات.

وانتظمت اللجان الفرعية في محافظة السويس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان في تزايد وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.