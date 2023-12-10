طوابير طويلة على لجان الانتخابات الرئاسية بمركز ديروط فى أسيوط.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

2024 بمركز ديروط فى طوابير طويلة، حيث توافدت أعداد كبيرة على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى، وحرص أصحاب الهمم من أبناء مركز ديروط على الحضور والمشاركة فى الانتخابات، واصطحبهم أفراد الأمن واللجان المنظمة لمقار اللجان الخاصة بهم . واصل المواطنون بمركز ديروط بمحافظة أسيوط التوافد على لجان انتخابات رئاسة الجمهورية بمركز ديروط فى طوابير طويلة، حيث توافدت أعداد كبيرة على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى، وحرص أصحاب الهمم من أبناء مركز ديروط على الحضور والمشاركة فى الانتخابات، واصطحبهم أفراد الأمن واللجان المنظمة لمقار اللجان الخاصة بهم

وكانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها فى محيط اللجنة وفى الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسى متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطنى والإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابى موزعين على 15 لجنة عامة، بإجمالى عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل فى لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادى أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحى غرب، ولجنة بنادى أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحى شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة.