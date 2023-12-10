طلاب من أجل مصر يشاركون فى انتخابات الرئاسة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شارك طلاب من أجل مصر، فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان، من خلال الإدلاء بأصواتهم فى لجان المغتربين بمدرسة أسوان الجديدة للغات بمدينة أسوان الجديدة، برفقة الدكتور لؤى نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".