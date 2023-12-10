طبيب نساء: 96% من الإجهاض المتكرر سببه كروموسومات "الجنين" وليس الزوجين

كتبت مروة محمود الياس

الإجهاض المتكرر مشكلة لابد على المرأة التي تعانيها أن تكون أكثر اهتمامًا بها من خلال العرض على مختص والمتابعة معه حتى لا تتكرر هذه المشكلة، وترتفع نسب تكرار الإجهاض في كل مرة من مرات الحمل، ويصبح غير مكتمل في كل مرة.

قال الدكتور حسام الشنوفى، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العينى، إن النسبة الغالبة من حالات الإجهاض المتكرر، والتي تصل حد الـ96 % منها، ترجع إلى خلل في كروموسومات الجنين في رحم الأم، وليس كما يعتقد البعض خطأ أن السبب عائد لمشكلة عند الزوجين فقط.

وتابع الدكتور حسام الشنوفى حديثه لـ"اليوم السابع" أن عدد الكروموسات في الجنين الذى تعانى والدته من الإجهاض المتكرر، أقل من 46 كروموسوم، وهى النسبة المنضبطة لسلامة الجنين واكتمال حمله ونموه، لذا تزيد نسب إجهاض هذا الجنين الذى لا يصل إلى هذه النسبة.

وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، أن أغلب تحاليل واختبارات الزوجين في حالات الإجهاض المتكرر تكون جيدة وقد لا يظهر بها أي مشكلة، ويرجع السبب هنا إلى الخلل الجسنى في الكروموسومات لدى الجنين، كما ذكرنا سابقا، وهناك عوامل أخرى تسبب الإجهاض المتكرر، وتخص أيضًا كروموسومات الأبوين، وفقد يكون الكروموسوم لدى أحدهما به مشكلات أو اضطرابات ولكنها خفية، ولم تظهر من قبل، ولكنها نسبة ضئيلة جدا من حالات الإجهاض، وهنا تظهر أهمية الفحوصات الدقيقة التى يجب أن يجريها الطبيب المعالج للزوجين قبل التفكير مرة أخرى في محاولات الحمل.