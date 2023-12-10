شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة تكشف تطورات الأسعار في الأسواق

كشفت شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية فى القاهرة، أن أسعار السمك فى مصر اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 تشهد استقرارا ملحوظا وسجل سعر كيلو البلطى 65 و71 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 60 و66 جنيها والبلطى الأسوانى 20 إلى 60 جنيها وفيليه بطلى 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه والمكرونة من 57 إلى 67 جنيها للكيلو فى الجملة وسمك موسى 120 إلى 250 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلى 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 230 جنيها والمورجان من 55 إلى 60 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 425 إلى 495 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 310 إلى 390 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 220 إلى 300 جنيها وجمبرى 3 من 105 إلى 195 جنيها.