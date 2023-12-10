شرطى بمطروح يساعد سيدة من ذوى الهمم للإدلاء بصوتها فى الانتخابات

مطروح – حسن مشالي

شهدت لجنة أبو بكر الصديق في مدينة مرسى مطروح، مساعدة شرطي لسيدة من ذوي الهمم، أثناء خروجها من اللجنة، عقب الإدلاء بصوتهأ، وهي على كرسي متحرك، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الفئات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في مختلف مناطق محافظة مطروح.

على جانب آخر، يتوافد أهالي واحة سيوة، 320 كيلومتر جنوب غربي مرسى مطروح، على اللجان الانتخابية بواحة سيوة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وكان لافتاً حرص السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن عادات وتقاليد واحة سيوة، تحد من خروج السيدات إلا في حالات الضرورة.

وتوافدت سيدات واحة سيوة، من مختلف الأعمار، على اللجان المخصصة للسيدات، بملابسهن السيوية التقليدية، وحرصهن على الإدلاء بأصواتهن والمشاركة في الاستحقاق الدستوري، الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان واللواء أشرف مصطفى السكرتير العام، وعدد من مسئولي المحافظة، قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، داخل لجنة المغتربين، بمركز الاقتراع المخصص للوافدين المغتربين، بمبنى الإدارة التعليمية، في مدينة مرسى مطروح.

كما أدلى عدد من قيادات المحافظة من المغتربين، بأصواتهم في نفس اللجنة، من بينهم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وذلك خلال مرافقتهم المحافظ في جولة لتفقد سير العمل بمراكز ولجان الاقتراع.

وأكد محافظ مطروح، أن اللجان في مختلف مدن ومراكز المحافظة، تشهد منذ صباح اليوم، إقبالا كبيرا من أبناء مطروح للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وأضاف بأنه يتابع سير العملية الانتخابية منذ الدقائق الاولى لعملية التصويت وسيرها بشكل طبيعي في كافة اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أجهزة المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، خلال فترة الانتخابات، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، لتذليل أى معوقات وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين.

وجدد محافظ مطروح، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، و اعتبار ذلك واجب وطني للحفاظ على الوطن، لاستكمال مسيرة البناء و التنمية، وإرسال رسالة للعالم بمدى وعي المصريين بحقوقهم الدستورية .

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة مطروح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واستعدت محافظة مطروح، لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 149 مركزا انتخابيا يضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزا انتخابيا للوافدين، يضم 35 لجنة فرعية انتخابية، في عدد من المدن التي بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.