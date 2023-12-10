اليوم السابع
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سيدة من ذوى الهمم تصطحب رضيعيها التوأم للجنة انتخابية بالعاشر من رمضان.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:26 م
سيدة من ذوى الهمم تصطحب رضيعيها التوأم للجنة انتخابية بالعاشر من رمضان.. صور مواطنة تصطحب رضيعيها
كتبت منال العيسوي

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فى مشهد رائع فوجئ المتابعون للانتخابات بمدينة العاشر من رمضان بدخول بسمة سعيد من ذوى الهمم تستقل كرسى متحرك يقوده زوجها وتحمل رضيعيها التوأم لرغبتها فى المشاركة فى التصويت بالانتخابات.

وقالت بسمة سعيد لـ"اليوم السابع"، أنها حرصت على انتخاب الرئيس السيسى قبل زوجها واليوم جاءت بعد الولادة مباشرة للمشاركة فى اختيار السيسى للمرة الثانية، لأنها لم تأخذ حقها كشخص من ذوى الهمم سوى فى عهد الرئيس.

تضم مدينة العاشر من رمضان 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.

مواطنة مع أطفالها الرضع
مواطنة مع أطفالها الرضع

 

بسمة سعيد تصطحب رضيعها
بسمة سعيد تصطحب رضيعها

 

بسمة سعيد مع رضيعها
بسمة سعيد مع رضيعها

 

المواطنة بسمة سعيد مع أطفالها الرضع
المواطنة بسمة سعيد مع أطفالها الرضع






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