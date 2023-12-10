سيدة من أسيوط خلال مشاركتها بالانتخابات: التأخر عن الوطن خيانة.. فيديو

قالت إحدى السيدات أثناء مشاركتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بأسيوط: إنها رغم تعبها أصرت على المشاركة، مضيفة: التأخر عن البلد يعتبر خيانة، ولابد أن نشارك فى هذا الاستحقاق الدستورى من أجل البلد ومن أجل استكمال مشوار التنمية.

كانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها فى محيط اللجنة وفى الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسى متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطنى والإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابى موزعين على 15 لجنة عامة، بإجمالى عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل فى لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادى أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحى غرب، ولجنة بنادى أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحى شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة.