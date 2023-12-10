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سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:36 م
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى سفير أنجولا بالقاهرة
كتب : نورهان طمان - احمد معروف

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تواجد نيلسون كوزمى سفير أنجولا بالقاهرة في لجنة القناة بالمعادي لمتابعة سير العملية الانتخابية.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (1)
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (1)

 

سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (2)
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (2)

 

سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (3)
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (3)

 

سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (4)
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (4)

 

سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (5)
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (5)

 

سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (6)
سفير أنجولا بالقاهرة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان المعادى (6)

 







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