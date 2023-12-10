زيادة شبكة نقل الكهرباء بنسبة 150% فى 10 سنوات وتتحول لأقوى شبكات العالم

كتبت رحمة رمضان

شهد قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة طفرة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل عام وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص، حيث خصصت الدولة المصرية ما يقرب من 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء منذ يوليو 2014 وحتى الآن بنسبة زيادة تصل إلى 150% عن السابق.

و تمكنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وتعد شبكة نقل الكهرباء فى مصر حاليا تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية ، وهو ما جعلها تنجح فى القضاء على مشاكل أهالى الصعيد من الانقطاعات المتكررة الناتجة عن ضعف الجهد و تهالك خطوط النقل.