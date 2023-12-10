زحام أمام لجان الانتخابات الرئاسية بمنطقة جاردن ستى.. صور

تجمع عشرات الناخبين أمام اللجنه الفرعية بمدرسة قصر الدبارة بمنطقة جاردن ستى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تستمر بداية من اليوم وعلى مدار 3 أيام.

وظهر الناخبون بأعلام مصر فى صفوف منظمة حيث هتف بعضهم تحيا مصر.. تحيا مصر يأتى ذلك فى الوقت الذى فتحت فية اللجان فى موعدها لاستقبال الناخبين

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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