اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رجال الدين المسيحى فى مقدمة الناخبين بلجان الضواحى الانتخابية ببورسعيد.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:35 م
رجال الدين المسيحى فى مقدمة الناخبين بلجان الضواحى الانتخابية ببورسعيد.. صور رجال الدين المسيحى ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص رجال الدين المسيحي والكنيسة بمحافظة بورسعيد على الحضور للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، منذ صباح اليوم الأحد، أول أيامها أمام لجانهم الانتخابية.
 
وتوافد عدد كبير من كنيسة الشهيد مار مينا العجائبى التابعة لمطرانية الاقباط الأرثوذكس ببورسعيد بحضور رهبان ومسئولي الكنيسة وبعض الأقباط للمشاركة في العرس الديمقراطي، حيث أدلوا بأصواتهم أمام لجنة مدرسة أحد الابتدائية بمنطقة السيد متولى الواقعة في نطاق حي الضواحى، وهم يلوحون بالعلم المصرى ويرددون هتافات تحيا مصر ويطلقون الزغاريد ابتهاجاً بهذا العرس الانتخابى.
 
وأكد المشاركون، أن النزول اليوم هو واجب وطني على كل مواطن ينعم بالأمن والأمان فقد جاء دورنا في الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية لنرد حق مصر والوطن علينا من إنجازات قد لمسناها في وطننا العزيز وخاصة في محافظة بورسعيد التي أصبحت الأولى على المحافظات فى كافة المشروعات التنموية.
 
وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024 عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 
وأشادت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بإلاقبال الكبير للمواطنين من كافة طوائف الشعب على المشاركة الإيجابية الفعالة في التصويت للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس وعى الشعب المصري وحرصه على المشاركه الإيجابية في التنمية ورسم مستقبل وطنه وممارسة حقه الدستورى.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 
 
واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة. 
 
ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.
رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(1)
رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(1)

 

رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(2)
رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(2)

 

رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(3)
رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(3)

 

رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(4)
رجال-الدين-المسيحي-والكنيسة-في-مقدمة-الناخبين-بلجان-الضواحى-الانتخابية-ببورسعيد-(4)

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة