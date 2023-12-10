رجال الدين المسيحى فى مقدمة الناخبين بلجان الضواحى الانتخابية ببورسعيد.. صور

حرص رجال الدين المسيحي والكنيسة بمحافظة بورسعيد على الحضور للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، منذ صباح اليوم الأحد، أول أيامها أمام لجانهم الانتخابية.

وتوافد عدد كبير من كنيسة الشهيد مار مينا العجائبى التابعة لمطرانية الاقباط الأرثوذكس ببورسعيد بحضور رهبان ومسئولي الكنيسة وبعض الأقباط للمشاركة في العرس الديمقراطي، حيث أدلوا بأصواتهم أمام لجنة مدرسة أحد الابتدائية بمنطقة السيد متولى الواقعة في نطاق حي الضواحى، وهم يلوحون بالعلم المصرى ويرددون هتافات تحيا مصر ويطلقون الزغاريد ابتهاجاً بهذا العرس الانتخابى.

وأكد المشاركون، أن النزول اليوم هو واجب وطني على كل مواطن ينعم بالأمن والأمان فقد جاء دورنا في الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية لنرد حق مصر والوطن علينا من إنجازات قد لمسناها في وطننا العزيز وخاصة في محافظة بورسعيد التي أصبحت الأولى على المحافظات فى كافة المشروعات التنموية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024 عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

وأشادت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بإلاقبال الكبير للمواطنين من كافة طوائف الشعب على المشاركة الإيجابية الفعالة في التصويت للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس وعى الشعب المصري وحرصه على المشاركه الإيجابية في التنمية ورسم مستقبل وطنه وممارسة حقه الدستورى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة.

ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.