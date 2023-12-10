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رئيس هيئة المحطات النووية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:03 م
رئيس هيئة المحطات النووية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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أدلى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل إحدى لجان الاقتراع بمدينة الرحاب للتأكيد على حرصه بالمشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية.
 
وقال الدكتور أمجد الوكيل أن ما شهده اليوم الأول من العملية الانتخابية يدل على وعى الشعب المصري وإدراكه بأهمية الظروف التي تمر بها البلاد و ضرورة المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للاعداد الضخمة التى حرصت على الإدلاء بأصواتهم اليوم خير دليل نضج الشعب المصري.
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وناشد الوكيل جموع الشعب المصري ضرورة المشاركة في هذا الحدث الوطنى الذى يمر فى ظروف استثنائية.
 
 
 






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