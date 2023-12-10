رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المشاركة بانتخابات الرئاسة: واجب وطنى وحق دستورى

كتب هانى الحوتى

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس.

وأكد "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري، مضيفًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء.

أشار "فريد"، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفي في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الانتاجية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع والتطوير الأعمال فضلا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.