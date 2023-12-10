اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المشاركة بانتخابات الرئاسة: واجب وطنى وحق دستورى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:24 م
رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المشاركة بانتخابات الرئاسة: واجب وطنى وحق دستورى رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الإدلاء بصوته
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس.
 
وأكد "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري، مضيفًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء. 
  
أشار "فريد"، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفي في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الانتاجية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع والتطوير الأعمال فضلا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة