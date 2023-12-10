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رئيس نادى قضاة الإسكندرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:20 م
رئيس نادى قضاة الإسكندرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية رئيس نادى قضاة الإسكندرية يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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أدلى المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية اليوم، الأحد بصوته الانتخابى في مقر اللجنة 27 بمدرسة  محمد كريم بمنطقة سموحة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
 
وحرص المستشار السعدني على التوقيع في كشوف الناخبين، وغمس إصبعه في الحبر الفسفوري عقب وضع ورقة التصويت الخاصة به في الصندوق الانتخابي.
 
وقد أشاد رئيس نادي قضاة الأسكندرية بالمشهد الحضاري الذي تشهده الإسكندرية اليوم و حرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية ،و توافدهم بأعداد كبيرة اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة ال9 صباحا.
 
المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة يدلي بصوته
المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة يدلي بصوته
 






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