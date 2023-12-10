رئيس لجنة حلايب: 4774 ناخباً توافدوا على اللتصويت.. والنسبة غير مسبوقة

كتب أحمد عرفة

قال خالد فتح الباب رئيس لجنة حلايب بالبحر الأحمر، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام بداخل اللجنتين الفرعيتين ويتم الإشراف عليها باستمرار.

وأضاف«فتح الباب» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن 4774 ناخبًا توافدوا على اللجنة اليوم، وتلك نسبة حضور غير مسبوقة بمقرات الانتخاب وقد تم الإغلاق فى تمام التاسعة.