رئيس حزب الوفد بالبحيرة يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وتوافد الأهالى على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر خاصة فى المناطق الريفية، وتصدر كبار السن المشهد الانتخابى فى الفترة الصباحية للتصويت فى الانتخابات.