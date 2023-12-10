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رئيس حزب الوفد بالبحيرة يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:28 م
رئيس حزب الوفد بالبحيرة يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات رئيس حزب الوفد بالبحيرة يدلى بصوته
البحيرة - ناصر جودة

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طالب المهندس عبد الباسط الشرقاوي، رئيس حزب الوفد بالبحيرة، عضو مجلس النواب، بمشاركة المواطنين بقوة فى الانتخابات الرئاسية لأنها واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت، مضيفا أن المشاركة فى هذه الانتخابات الرئاسية هى ضرورة حتمية لرسم ملامح مستقبل مصر خلال الفترة القادمة، وهى رسالة للعالم أجمع على مدى وعى الشعب المصر ورؤيته نحو الوطن، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها مصر، جاء ذلك خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بقرية غربال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم  فى الانتخابات الرئاسية، وتوافد الأهالى على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر خاصة فى المناطق الريفية، وتصدر كبار السن المشهد الانتخابى فى الفترة الصباحية للتصويت فى الانتخابات.

 







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