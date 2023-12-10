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رئيس جامعة كفر الشيخ يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:03 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني رئيس جامعة كفر الشيخ يدلي بصوته
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أدلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الشهيد مصطفي بدوي، داعيا المصريين إلى المشاركة الفعالة في ما وصفه العرس التاريخي الكبير الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها، مؤكداً على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد إسهاما في بناء الوطن.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، إن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن اليوم هو عرس ديمقراطي يحتفل به المصريين باختيار رئيسهم، مطالباً الجميع وخاصة الشباب بالمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم، لنثبت أمام العالم أننا على قدر المسئولية.

كما أدلى بصوته الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كل فى مقر لجنته الانتخابية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. 







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