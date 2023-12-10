رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: المشاركة تضمن النزاهة

سوهاج - محمود مقبول

أدلى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، بصوته فى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج، معرباً عن فخره وإعجابه بالمشهد السياسي الذى يعكس الحالة الديمقراطية التى تعيشها الدولة المصرية من خلال هذا العرس الديمقراطي العظيم، والذى يظهر مدي وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.