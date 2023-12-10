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رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: المشاركة تضمن النزاهة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:40 م
رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: المشاركة تضمن النزاهة رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته الانتخابي
سوهاج - محمود مقبول

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أدلى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، بصوته فى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج، معرباً عن فخره وإعجابه بالمشهد السياسي الذى يعكس الحالة الديمقراطية التى تعيشها الدولة المصرية من خلال هذا العرس الديمقراطي العظيم، والذى يظهر مدي وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية. 
 
وناشد النعماني، جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا: "انزل شارك... صوتك أمانة"، موجهاً المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والإزدهار.






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