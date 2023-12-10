اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:59 م
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رئيس جامعة بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الفرما.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:24 م
رئيس جامعة بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الفرما.. صور رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بورسعيد - محمد عزام

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أدلي الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، وذلك في لجنة مدرسة الفرما الانتخابية، الواقعة في نطاق حي الشرق أقدم وأرقي أحياء المحافظة.
 
وحرص رئيس جامعة بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة الجامعة علي الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، للمشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الرئاسي، وحث طلاب وطالبات الجامعة علي عدم السلبية وضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، كحق لهم يكفله الدستور.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
ويدلي أكثر من 533 ناخب ببورسعيد أصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،  حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.
 
 وتم تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير و انتظام العملية الانتخابية و ازالة أي معوقات. 
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 
 
واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة. 
 
ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.
 
رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما-(1)
رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما

رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما-(2)
رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما-(2)

رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما-(3)
رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما

رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما-(4)
رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما

رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما-(5)
رئيس-جامعة-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-بلجنة-مدرسة-الفرما
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

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عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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