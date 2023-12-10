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رئيس جامعة النيل الأهلية يُدلي بصوته.. ويؤكد: طريقنا نحو الجمهورية الجديدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:46 م
رئيس جامعة النيل الأهلية يُدلي بصوته.. ويؤكد: طريقنا نحو الجمهورية الجديدة الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية
كتب محمد صبحى

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أدلى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية بصوته في الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت أولى أيامها صباح اليوم الأحد، برفقة عمداء الكليات و أعضاء مجلس الجامعة والعاملين بها، بمقر لجنة مدرسة النصر التجريبية في الحي المتميز.
 
وأثنى الدكتور وائل عقل، على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مشددًا على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ليرى العالم أجمع أن الشعب المصري هو من يُحدد مصيره ويُرسم مستقبله بإرادته الحرة في اختيار رئيسه.
 
وحث "عقل" جموع المواطنين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أنه واجب وطني قبل أن يكون حق دستوري، لاستكمال مسار البناء والتنمية لمصر، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
 
وأوضح "عقل"، حرص جامعة النيل الأهلية على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية للمنتسبين لها طلابًا وعاملين، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجان الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.
 
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
 
 
 






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