رئيس جامعة المنوفية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

أدلى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، التى انطلقت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة مدرسة الوعى القومى الإعدادية بشبين الكوم، معربا عن إعجابه بالمشهد السياسى الذى يعكس الحالة الديمقراطية التى تعيشها الدولة المصرية.

وناشد القاصد الشعب المصرى بضروة المشاركة السياسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، موجها مواطنى المنوفية بضرورة ممارسة حقهم الدستورى الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم فى تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والتنمية.

كما حث القاصد جميع مُنتسبى الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية كواجب وطنى، كما وجه القاصد عمداء الكليات بتيسير إدلاء مُنتسبى الكليات من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن اللجنة الدائمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجامعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظى استعداد منسوبى الجامعة بالإدلاء بأصواتهم.

كما قدمت الجامعة كل التيسيرات التى من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

ويتابع رئيس الجامعة لحظة بلحظة الخطة التي أعدتها قطاعات ووحدات الجامعة بالإدارة العامة للجامعة والمستشفيات والمدن الجامعية لتيسير عملية إدلاء منسوبي الجامعة بأصواتهم بلجان المحافظة المختلفة.

كما تابع القاصد خطة الجامعة في توفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطنى.

وأكد القاصد جاهزية المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى بالجامعة لتوفير الرعاية الطبية واستقبال الحالات الطارئة، والتى تحتاج إلى رعاية عاجلة أثناء فترة الانتخابات، بالإضافة إلى استعداد الأمن الداخلى بالجامعة للتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية والأمنية لتيسير أعمال العملية الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية. ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها. ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها وانتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين. ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة. وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.



رئيس جامعة المنوفية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بشبين الكوم