رئيس جامعة المنصورة: الإقبال باللجان يؤكد حرص المصريين على التنمية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن المشاركة الفعالة لمنتسبى الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024، و تواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف، فاق توقعات الجميع، تعكس الوعى لدى الطلاب بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم متابعًا إن المشهد اليوم يرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وإن الشعب المصرى بكافة أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات القادمة.