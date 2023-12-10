اليوم السابع
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رئيس جامعة الجلالة يرافق الطلاب للتصويت بانتخابات الرئاسة فى السويس.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:28 م
رئيس جامعة الجلالة يرافق الطلاب للتصويت بانتخابات الرئاسة فى السويس.. صور طلاب جامعة الجلالة
السويس - السيد فلاح

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أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توافر حافلات لنقل الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى مقر اللجنة الانتخابية التابعة للجامعة بالعين السخنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الأول لانطلاق الماراثون الانتخابى، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، علي مدار 3 أيام، مما لا يؤثر علي انتظام العملية الدراسية.
 
جاء ذلك في ضوء المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للدولة المصرية، وحرصاً من إدارة ومجلس أمناء جامعة الجلالة علي التيسير والتسهيل لإجراءات التصويت لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، والحث علي أهمية الادلاء بالرأي كواجب وطني وقومي.
 
كما حرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، و د. ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و د.أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، امين عام الجامعة، علي مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة السويس 49 مركزا انتخابيا، تحتوى 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين، على مستوي أحياء المحافظة الخمسة، لاستقبال 484 ألف و502 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 
ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484 ألف و502 ناخبًا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 682 ألف و45 ناخبًا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186 ألف و762 ناخبًا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 783 ألف و89 ناخبًا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129 ألف و463 ناخبًا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 216 ألف و43 ناخبًا.






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حازم عمر

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عبد السند يمامة

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