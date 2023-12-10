رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب وليد عبد السلام

أدلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدًا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة يشارك فيها جميع المواطنين بكافة حقوقهم في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، فضلًا عن دورها في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية المصري لضمان مستقبل صحي أفضل ومستدام للمصريين، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.