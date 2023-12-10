رئيس اللجنة العامة بمنشأة القناطر يتعرض لوعكة صحية ويصر على استكمال عمله

تعرض المستشار طه كرسوع رئيس اللجنة العامة بمنشأة القناطر، لوعكة صحية، أثناء إشرافه على اللجان وخلال عملية التصويت الجارية اليوم الأحد، أول أيام المرحلة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، وقبل غلق باب التصويت لليوم الأول.

وعلى الفور تم استدعاء طاقم طبى لإسعافات المستشار طه كرسوع حتى تمّ الاطمئنان على حالته الصحية وعاد العمل مجددا واستكمل إشرافه على العملية الانتخابية بشكل جيد.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.