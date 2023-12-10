رئيس القضاء الأعلى مشيدا بالتنظيم: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى

كتب أحمد إسماعيل

أشاد القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتنظيم المشرف للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية.

وأكد رئيس القضاء الأعلى أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب وفقا للدستور، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للمجتمع المصري بأسره.

وكان القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.