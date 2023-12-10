اليوم السابع
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رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:16 م
رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة المهندس اسامة الشاهد خلال الإدلاء بصوته
كتب - إسلام سعيد

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أدلى المهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة القومية للبنات بمحافظة الجيزة، وذلك خلال الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.
 
وأشاد رئيس غرفة الجيزة بالتنظيم الجيد والمُشرف للعملية الانتخابية، داعيًا جموع المواطنين ومنتسبي الغرفة التجارية بالجيزة وأسرهم والعاملين لديهم ممن لهم حق التصويت، بالمشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن. 
 
وأكد الشاهد أن المشاركة الفعالة في اختيار رئيس الجمهورية لا يحقق فقط الاستقرار السياسي والأمني وإنما يرسم لمستقبل اقتصادي أفضل قائم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الحقيقية والعادلة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 
وتابع الشاهد، أن مجتمع التجارة يقع على عاتقه اختيار الأصلح لقيادة مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فى كافة القطاعات، منوها أن الرئيس القادم تنتظره العديد من التحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف والأوضاع العالمية والتوترات الجيوسياسية، بداية من أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة على حدود مصر الشرقية، ما يستدعي تواجد قيادة حكيمة وقادرة على العبور بالاقتصاد المصري من تلك التحديات وتحقيق مصلحة المواطن ورفاهيته. 






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