رئيس الجامعة المصرية اليابانية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

محمد صبحى

أدلى الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة المدرسة اليابانية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وصرح الدكتور عمرو عدلى بأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطنى لكل مصرى، وأن الجامعة تحرص على تعريز الوعى القومى لدى طلابها وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم للوطن، وحثهم على المشاركة الايجابية فى هذا العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة لتمكين منسوبيها من المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية قامت بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل أعضاء هئية التدريس والطلاب والعاملين إلى لجان الانتخابات.