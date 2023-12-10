رئيس "التعبئة العامة والإحصاء" يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب مدحت عادل

أدلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمدرسة الطبري الحجاز الثانوي بمصر الجديدة.

ودعا اللواء خيرت بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة كافة المواطنين لحقهم الدستوري في الانتخاب بفاعلية.

وأوضح بركات أنه من منطلق الحرص على مشاركة كافة العاملين بالجهاز، بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، قام الجهاز بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل العاملين من وإلى لجانهم الإنتخابية على مدار الثلاثة أيام فترة الانتخابات وذلك لأداء الاستحقاق الدستورى والمشاركة بفاعلية فى الإنتخابات الرئاسية 2024.