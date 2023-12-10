اليوم السابع
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رئيس اتحاد العمال يطالب العاملين بالمشاركة فى الانتخابات وتأدية الواجب الوطني

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:46 م
رئيس اتحاد العمال يطالب العاملين بالمشاركة فى الانتخابات وتأدية الواجب الوطني محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 2023/12/10، غرف العمليات المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتى تستمر لمدة 3 أيام.
 
وأكد جبران أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستوري، والعمل على تسهيل مشاركة جميع العمال فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، موضحا أنه سيتم متابعة سير الانتخابات الرئاسية، وتذليل أى عقبات أمام مشاركة العاملين في الاستحقاق الدستوري والوصول إلى صناديق الاقتراع.
 
وأضاف رئيس عمال مصر، أن غرفة عمليات الاتحاد والاتحادات المحلية بالمحافظات في انعقاد مستمر على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الاقتراع والفرز وصولا إلى إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن هناك ربط بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع الاتحادات المحلية بالمحافظات مع تواجد اعضاء من اللجان النقابية لتسهيل العمل والتجاوب في أى موقف، حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع الغرف بكافة المحافظات بالجمهورية. 
 
وناشد محمد جبران جميع العاملين النزول والإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم، حيث إن الاتحادات المحلية ونقابات العمال تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير فى الإنتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة لدى العاملين.
 
 






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