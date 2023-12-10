ذوى الهمم يدلون بأصواتهم على كراسى متحركة فى شرم الشيخ.. صور

شهدت لجنة جيل أكتوبر بشرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ توافد عدد كبير من المواطنين من ذوى الإعاقة وعدم قدرتهم على الحركة للإدلاء باصواتهم مناشدين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد المصوتون أنهم يريدون الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ توليه الرئاسة.
كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.
ذوى-الهمم-يدلون-بأصواتهم-على-الكراسى-المتحركة-فى-شرم-الشيخ-(1)
ذوى-الهمم-يدلون-بأصواتهم-على-الكراسى-المتحركة-فى-شرم-الشيخ-(2)
ذوى-الهمم-يدلون-بأصواتهم-على-الكراسى-المتحركة-فى-شرم-الشيخ-(3)
ذوى-الهمم-يدلون-بأصواتهم-على-الكراسى-المتحركة-فى-شرم-الشيخ-(4)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة