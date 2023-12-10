ذوى الهمم يدلون بأصواتهم على كراسى متحركة فى شرم الشيخ.. صور

كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.