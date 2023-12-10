خريطة بعناوين المقار الانتخابية فى الوراق لاستقبال 304 آلاف و699 ناخبا

كتبت – مرام محمد

استعدت المقار الانتخابية ب محافظة الجيزة ، لاستقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال ما يزيد عن 6 ملايين ناخب موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

خصصت محافظة الجيزة 17 مركزًا انتخابيًا و34 لجنة فرعية في حي الوراق لاستقبال 304 آلاف و699 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خريطة بالمقار الانتخابية في الوراق وعناوينها.

-مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية – شارع عبد المنعم رياض وراق الحضر.

-مدرسة محمد فريد الابتدائية.

-مدرسة وراق العرب الجديدة – كفر السليمانية شارع داير الناحية.

-مدرسة المستقبل الابتدائية – شارع داير الناحية.

-مدرسة العميد/محمد فوزي مدبولي – أمام قسم شرطة الوراق.

-مدرسة طناش للتعليم الأساسي ابتدائي وإعدادي – شارع عبد العزيز شحاتة – طناش – بجوار الوحدة الصحية.

-مدرسة جزيرة محمد الابتدائية – طريق طناش – قرية جزيرة محمد.

-مدرسة الوراق الثانوية – أمام ديوان القسم.

-مدرسة الشهيد/تامر حمودة الابتدائية – شارع عبد المنعم رياض – وراق الحضر.

-مدرسة نور المعارف ابتدائي وإعدادي – شارع التل وراق العرب.

-مدرسة السلام الابتدائية – عزبة الخلايفة مجمع المدارس.

-مدرسة السادات للتعليم الأساسي – مجمع المدارس عزبة الخلايفة وراق العرب.

-مدرسة العلياء الرسمي لغات – مجمع المدارس عزبة الخلايفة وراق العرب.

-مدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات – بجوار الوحدة المحلية بجزيرة محمد.

-مدرسة الإسراء الإعدادية بنين – كفر الحما خلف مرور الوراق.

-مدرسة الصفا والمروة الابتدائية والإعدادية – شارع جمال عبد الناصر عزبة المفتي.

-مدرسة عبد الله بن رواح – شارع ترعة السواحل.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكل أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كل الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين.