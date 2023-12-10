خدمة جديدة تقدمها مياه الشرب بالإسكندرية.. التعاقد على العداد من المنزل

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، توافر خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للشركة، وهى خدمة التعاقد المنزلى ، وهي خدمة للتعاقد مع العميل بمحل اقامته مقابل رسوم رمزية:

- التعاقد على عداد سكنى- تجارى

- تغير عداد تالف

-تغير اسم مشترك ، وذلك من خلال التواصل علي الخط الساخن للشركة رقم 125، او من خلال التسجيل عبر البوابه الإلكترونية للشركة.

من جهه أخرى أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية، عن الخدمات المتاحة عبر البوابة الالكترونية وهي :

1. دفع فاتوره أون لاين

2. استعلام عن فاتوره

3. ادخال قراءة

4. ارسال شكوى

5. تعاقد أون لاين

6. تعاقد منزلى

7. حجز مسبق

8. طلب قطع موفرة :