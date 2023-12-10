حياة كريمة بالأقصر.. دخول شبكات الصرف الصحى للمنازل لأول مرة بقرى إسنا "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، إنه يتم العمل على قدم وساق فى أعمال الصرف الصحى بقرية القرايا التابع لمجلس قروى النمسا، وكذلك توصيل شبكات الصرف الصحى فى نطاق الحلة وتحويل مسار وإحلال وتجديد خطوط المياه، ويتم استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة بمجلس قروى كومير.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه أعادت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأمل لمشروعات الصرف الصحي التي تعطل تنفيذها، حيث تم استئناف العمل بالمشروع في عام 2020 ووصلت نسبة تنفيذ المشروع في المدينة الذي يخدم 480805 نسمة 99%، ونسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80% والكهروميكانيكية 61%، ويبلغ عدد محطات الرفع بمدينة إسنا 6 محطة، بالإضافة إلى عدد 19 محطة رفع في قرى حياة كريمة، أما محطات المعالجة فيبلغ عددها 2 محطة، وتم مد نحو 86.4 كيلو متر خطوط طرد و 259.6 كيلومتر شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بإسنا من خلال تنفيذ مشروعات عبر عدد 4 بروتوكول بإجمالي قيمة (1,226) مليار جنيه، وجاري العمل في عدد (19) قرية مركز اسنا بمبادرة حياه كريمة هم : النجوع قبلي والنجوع بحري والقرايا وكومير والنمسا وترعة ناصر ووابورات المطاعنة وتوماس 1 وتوماس 2 وتوماس الوسطى والعضايمة والمساوية وجزيرة راجح والحلة والهنادي وزرنيخ والكلابية والحميدات والدير.



استمرار أعمال الصرف الصحى بقرية القرايا التابع لمجلس قروى النمسا



أعمال الصرف الصحى بقرية القرايا التابع لمجلس قروى النمسا