اليوم السابع
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"حماة الوطن" بأسوان يخصص خيام مساعدة للناخبين وتسهيل الإدلاء بأصواتهم

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:19 م
"حماة الوطن" بأسوان يخصص خيام مساعدة للناخبين وتسهيل الإدلاء بأصواتهم حزب حماة الوطن
أسوان - عبد الله صلاح

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خصص حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، خيام مساعدة للناخبين أمام اللجان لتسهيل الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، والتى انطلقت اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام.

 

أكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان، أن الحزب حرص على مساعدة الناخبين المشاركين فى الاستحقاق الديمقراطى للانتخابات الرئاسية، من خلال توفير خيام متواجد فيها مجموعة من شباب وفتيات الحزب بأجهزة لاب توب ومحمول لاستخراج أرقام اللجان للناخبين.

 

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بأسوان، أنه تم مساعدة الناخبين أيضا على توفير وسائل نقل بالمجان لنقل الناخبين من المناطق النائية إلى بجان الاقتراع، بعد تزايد أعداد الناخبين خلال تلك الفترة، بجانب توزيع زجاجات مياه وتوفير مظلات لوقاية المواطنين من حرارة الشمس بأسوان.

 

وأشار "عبد الصبور" إلى أن المواطنين على درجة كبيرة من الوعى الوطنى، الذى دعاهم للنزول إلى صناديق الانتخاب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتحويل هذا الحدث إلى عىس ديمقراطى يثبت للعالم كله إدراك الشعب ببناء وطنه وإكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية.

 

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخبًا، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهى "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

 







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