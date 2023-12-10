حشود كبيرة ومسيرات ليلية تتوافد على لجان الانتخابات بالأقصر.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بالأقصر، مسيرات ليلية وتوافد حشود المواطنين للتصويت في الساعة الأخيرة من أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى تستمر غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

ففي منطقة الزناقطة انطلق المئات من محبي ساحة الشيخ أحمد مرتضى في مسيرة حاشدة جابت الشوارع واستقرت أمام مدرسة الزناقطة الابتدائية، فيما توافد الأهالي بصورة كبيرة على لجان قرية الضبعية غرب الأقصر.

فيما توجه الأهالي بأعداد كبيرة في الدقائق الأخيرة على لجان قرية الدير شرق مدينة إسنا، وسط أجواء كرنفالية ليلية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.