اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حاملين أعلام مصر.. ناخبون يصطحبون أطفالهم أثناء التصويت فى مدينتى .. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:34 م
حاملين أعلام مصر.. ناخبون يصطحبون أطفالهم أثناء التصويت فى مدينتى .. صور أحد الأطفال أمام اللجنة
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت لجنة مدرسة مدينتى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، توافد وإقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الفترة المسائية، حيث اصطحب الناخبين أطفالهم بالأعلام المصرية تعبيراً عن سعادتهم بالعرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية2024. 
0b5ff7de-a815-4150-856f-9a99fe17bfda
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
a4b4406a-6184-4df2-b959-75b55dcc91cf
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة