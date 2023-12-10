اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:02 م
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جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان ببورفؤاد لمتابعة العملية الانتخابية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:48 م
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان ببورفؤاد لمتابعة العملية الانتخابية جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان
بورسعيد - محمد عزام

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واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية، خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تفقد عدداً من المقار الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد، مساء اليوم الأحد، وهما لجنة مدرسة الخلفاء الراشدين، ولجنة مدرسة نبوية الجابري، ولجنة مدرسة 23 ديسمبر، ولجنة مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات. 
 
واطمأن محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية الإنتخابية داخل مدينة بورفؤاد، كما تأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وأيضا تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مشيدا بالإقبال غير المسبوق للمواطنين على المقار الإنتخابية داخل مدينة بورفؤاد، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية. 
 
كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للمستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، معربا عن فخره بهذا الشكل المشرف الذي خرج به اليوم الأول للانتخابات الرئاسية. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، على تواصل انعقاد غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة مستجدات العملية الإنتخابية،  لافتا إلى أنه تم تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.
 
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (1)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (1)

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (2)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (2)

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (3)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (3)

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (4)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (4)

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (5)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (5)

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (6)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (6)

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (7)
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من اللجان (7)
 
 

 







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