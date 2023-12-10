اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس تطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:00 ص
تونس تطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الوضع فى غزة
ا ش ا

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أكدت تونس، أن المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة فيما يحدث في قطاع غزة، مطالبة بضرورة التّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة "قوّة الاحتلال" عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في الأراضي الفلسطينيّة.
 
وأدانت تونس - في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، في بيان بمناسبة الذّكرى 75 للإعلان العالمي لحُقوق الإنسان - العُدوان "الوحشي" المُستمر على قطاع غزّة ومُصادرة حقّ الفلسطينيّين الأساسي في الحياة، مجددة تأكيد دعمها للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف.






تونس

المجتمع الدولى

العدوان على غزة

الاحتلال الاسرائيلى



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