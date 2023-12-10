توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

فتحت لجنة مركز شباب الساحة الشعبية بالمحلة الكبرى، باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع لاختيار الرئيس القادم لفترة رئاسية جديدة.

وسمح رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجنة من الخارج، بدخول اللجتة بعد التأكد من جاهزية اللجنة وسماح رئيس اللجنة الفرعية بالدخول، بعد انهاء اجراءات تجهيز اللجنة أمام الناخبين.

وتطوع عدد الموظفين أمام اللجنة لمساعدة الناخبين فى معرفة الرقم الخاص بهم فى كشوف الناخبين لتسهيل عملية البحث فى الكشوف الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين فى الكشوف داخل اللجنة.

وعقب استيفاء إجراء ملء بيانات الناخبين فى الكشوف، يقوم رئيس اللجان بتسليم كل ناخب ورقة إبداء الرأى الخاصة به لاختيار مرشح رئاسى، ثم وضعها فى صناديق الاقتراع ووضع أحد أصابعه فى الحبر الفسفوري.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميدانى للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أى كان نوعها فى محيط اللجنة، وفى الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم.







