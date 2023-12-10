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توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:23 ص
توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا.. صور توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهدت لجان المنيا توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك حرصا على الإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجنة رقم 8 الموجودة بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف بمدينة المنيا، تواجد الناخبين مبكرا جدا قبل فتح باب اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
واستعدت محافظة المنيا للعملية الانتخابية، بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية بإجمالى 585 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مع تقديم الدعم اللوجيستى. 
 
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قرر إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط يُسهم فى اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.
 
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.
 
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توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بالمنيا-مبكرا-(5)
 

توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بالمنيا-مبكرا-(6)
 
 






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